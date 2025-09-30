Les Israéliens ont accueilli avec espoir lundi le plan de paix pour Gaza présenté par le président américain Donald Trump et soutenu par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, lors d’un rassemblement devant l’ambassade des États-Unis à Tel-Aviv.
"Très bonne nouvelle": les habitants de Tel-Aviv face au plan de paix de Trump
