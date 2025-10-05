De la fumée s'élève au-dessus de la ville de Gaza, filmée depuis Nousseirat dans le centre de l'enclave palestinienne, alors qu'Israël continue ses opérations militaires malgré l'appel du président américain à cesser les bombardements. IMAGES
De la fumée s'élève au-dessus de Gaza-ville alors qu'Israël poursuit son offensive
