Au programme ce matin : Forvia , PayPal, Sodexo , TotalEnergies , Valeo . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 17/09/2025
Valeurs associées
|11,705 EUR
|Euronext Paris
|+4,93%
|68,6200 USD
|NASDAQ
|+2,65%
|52,450 EUR
|Euronext Paris
|+0,58%
|51,730 EUR
|Euronext Paris
|-1,34%
|11,305 EUR
|Euronext Paris
|+7,26%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro