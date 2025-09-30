Donald Trump a publié lundi son plan en 20 points pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, qui doit encore être accepté par le Hamas, prévoyant notamment qu'il préside un comité supervisant la transition dans le territoire palestinien.
Trump présente un plan de paix pour Gaza approuvé par Israël
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro