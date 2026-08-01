Après avoir posé sur la table une proposition de réforme structurelle de la Coupe du monde, le président de la Fifa, Gianni Infantino, a fait face à une fronde inédite. Sous la pression, il a annoncé retirer son projet de vente d'une partie du tournoi à des investisseurs privés. En interne, cette proposition a fait de nombreuses vagues et même poussé certains membres de son équipe à démissionner, par opposition à son projet.
"Privatisation" de la Coupe du monde : la FIFA fait marche arrière
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