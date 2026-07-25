Le maire de Bordeaux annonce que "5.000 à 6.000 personnes" qui ont dû être évacuées à cause de l'incendie qui fait rage en Gironde sont hébergées au centre d'accueil au parc des expositions de Bordeaux. "Ce dispositif, il accueille aujourd'hui entre 5 et 6.000 personnes, avec des situations très différentes que nous devons gérer, vous l'avez probablement vu", explique Thomas Cazenave.
Incendie: 5.000 à 6.000 personnes hébergées au centre d'accueil de Bordeaux (maire)
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