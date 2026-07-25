Plusieurs centaines de personnes évacuées de communes proches du bassin d'Arcachon menacées par l'incendie, étaient accueillies, vendredi, dans le parc des expositions de Bordeaux.
Incendie en Gironde: un centre d'accueil à Bordeaux pour les évacués
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