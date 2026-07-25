Il y a dix ans, l'artiste textile Mia Hansson, s'est lancée dans un projet un peu fou, toujours en cours: reproduire en taille réelle la célèbre tapisserie de Bayeux.
Recréer la tapisserie de Bayeux: le défi d'une artiste basée en Angleterre
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