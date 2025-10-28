Le gouvernement camerounais a reconnu mardi des morts dans les manifestations post-électorales, l'Union européenne déplorant pour sa part la "répression violente" après la réélection contestée du président Paul Biya, 92 ans, pour un huitième mandat.
Présidentielle au Cameroun: le gouvernement admet des morts
