Tiphaine Auzière, fille de Brigitte Macron, entre dans la salle d'audience du tribunal correctionnel à Paris, au second jour du procès de cyberharcèlement visant sa mère, cible d'une infox mondiale selon laquelle elle serait une femme transgenre.
La fille de Brigitte Macron arrive au tribunal correctionnel de Paris
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro