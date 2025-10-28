Images de la cité impériale de Hue, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, inondée, alors le Vietnam a enregistré en 24 heures plus d'un mètre de précipitations, dépassant le précédent record national établi en 1999.
L'ancienne capitale impériale du Vietnam inondée après des pluies record
