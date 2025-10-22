Emmanuel Macron, en visite en Slovénie, a évoqué un simple "décalage" de la réforme des retraites, jetant le trouble sur les intentions du gouvernement. Une déclaration qui contredit la promesse de suspension faite par Sébastien Lecornu au PS pour éviter la censure. Le Premier ministre a dû rassurer les socialistes en leur donnant de nouvelles garanties. À quoi joue Emmanuel Macron ? Roselyne Febvre pose la question à Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regards et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique.
"Décalage" de la réforme des retraites : Emmanuel Macron sème le trouble
