Dans les rues de Douala, la capitale économique du Cameroun, des partisans du chef de l'opposition, Issa Bakary Tchiroma manifestent contre la réélection de Paul Biya. Le président camerounais au pouvoir depuis 1982, a été réélu avec 53,66% des voix, selon les résultats officiels annoncés par le Conseil constitutionnel. IMAGES
Des partisans de l'opposant Tchiroma dans les rues après la victoire de Paul Biya
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro