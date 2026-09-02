La rentrée politique démarre sur les chapeaux de roues : les déplacements se multiplient, les débats s'organisent et déjà cinq candidats se sont lancés pour la primaire du PS. À droite, les appels à l'organisation d'une primaire se font plus pressants. Une campagne qui commence tôt, est-ce une bonne nouvelle pour le débat démocratique ? On en parle avec Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regards et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique.
Présidentielle 2027 : La campagne est (déjà) lancée
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