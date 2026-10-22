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Top 5 IA du 21/10/2026

information fournie par Libertify 22/10/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Bureau Veritas, Eurofins Scientific, Interparfums, Netflix, Spie. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

BUREAU VERITAS
29,210 EUR Euronext Paris -0,48%
EUROFINS SCIENTIFIC
84,700 EUR Euronext Paris +1,73%
INTERPARFUMS
34,360 EUR Euronext Paris -0,41%
NETFLIX
65,8500 USD NASDAQ -1,79%
SPIE
40,760 EUR Euronext Paris +0,49%

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