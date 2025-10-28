Malgré des résultats trimestriels en chute libre, le titre de Porsche a bondi de plus de 10 % en trois jours. Pourquoi cette réaction paradoxale ? Entre abandon partiel de l’électrique, retour au thermique, réduction de l’exposition à la Chine et promesse d’un cash-flow solide : comment le constructeur allemand tente de reprendre le contrôle ? L'analyse de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 28 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Porsche va-t-il réaccélérer en Bourse ?
Valeurs associées
|48,720 EUR
|XETRA
|+0,33%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro