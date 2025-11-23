En planche à voile, le circuit mondial de Slalom Foil PWA s’est achevé au Japon avec un 2ème titre de championne du monde consécutif pour Justine Lemeteyer. . En parallèle, elle mène ses études pour passer son diplôme d'entraîneuse et rêve de participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 avec l'équipe de France. Quelques jours après son sacre, Justine Lemeteyer est venue raconter sa satisfaction.
Planche à voile : la Française Justine Lemeteyer double championne du monde de slalom foil
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro