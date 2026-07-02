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Le scandale du chlordécone: non-lieu malgré la responsabilité de l'État

information fournie par France 24 02/07/2026 à 11:20

La cour d’appel de Paris a confirmé le non-lieu dans l'affaire du chlordécone, ce pesticide utilisé aux Antilles jusqu'en 1993 alors qu'on en connaissait les dangers. Les députés ont pourtant reconnu à l'unanimité le 3 juin dernier la responsabilité de l'État français dans cet empoisonnement. La décision de justice s'appuie sur le délai de prescription. Les parties civiles ont annoncé se pourvoir en cassation.

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