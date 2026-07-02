La cour d’appel de Paris a confirmé le non-lieu dans l'affaire du chlordécone, ce pesticide utilisé aux Antilles jusqu'en 1993 alors qu'on en connaissait les dangers. Les députés ont pourtant reconnu à l'unanimité le 3 juin dernier la responsabilité de l'État français dans cet empoisonnement. La décision de justice s'appuie sur le délai de prescription. Les parties civiles ont annoncé se pourvoir en cassation.
Le scandale du chlordécone: non-lieu malgré la responsabilité de l'État
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