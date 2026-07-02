À la Une de la presse ce jeudi 2 juillet : les sinistrés vénézuéliens en colère contre les autorités une semaine après le double séisme, le droit du sol consacré par la Cour suprême aux États-Unis, l'élimination sur le fil du Sénégal et de la République démocratique du Congo, et un lion de mer un peu dérangeant en Tasmanie.
Venezuela : le calvaire des sinistrés une semaine après le double séisme
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