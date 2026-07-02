Le Sénégal et la République démocratique du Congo ont mené en début de match, mais ont fini par s'incliner face à la Belgique (3-2) et à l'Angleterre (2-1). Les deux nations africaines sont éliminées du Mondial.
Coupe du monde : des regrets pour le Sénégal et la RD Congo
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