Une semaine après que deux puissants séismes ont frappé le Venezuela, la présidente par intérim Delcy Rodriguez rend visite à l'équipe française de recherche et de secours de la sécurité civile installée dans la ville dévastée de La Guaira. L'espoir de retrouver d'autres survivants s'amenuise et des dizaines de milliers de personnes sont toujours portées disparues. Les dernières déclarations officielles font état de près de 2 300 morts. IMAGES
Séismes au Venezuela: la présidente par intérim Rodriguez visite les secours français
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