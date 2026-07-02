 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Séismes au Venezuela: la présidente par intérim Rodriguez visite les secours français

information fournie par AFP Video 02/07/2026 à 12:06

Une semaine après que deux puissants séismes ont frappé le Venezuela, la présidente par intérim Delcy Rodriguez rend visite à l'équipe française de recherche et de secours de la sécurité civile installée dans la ville dévastée de La Guaira. L'espoir de retrouver d'autres survivants s'amenuise et des dizaines de milliers de personnes sont toujours portées disparues. Les dernières déclarations officielles font état de près de 2 300 morts. IMAGES

Venezuela
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Ukraine : au moins 23 morts dans une attaque de drones et de missiles russes

information fournie par AFP 02 juin
4
2

Le Slip Français s'introduit en Bourse

information fournie par Boursorama 26 juin
13
3

Pakistan : au moins 14 enfants tués par l'effondrement du toit d'un centre de soutien scolaire

information fournie par AFP Video 01 juil.
4

Le Parlement garantit un avocat aux enfants placés ou protégés à partir de janvier

information fournie par AFP 01 juil.
1
5

Venezuela: un survivant dans les décombres, huit jours après les séismes

information fournie par AFP 07:29
11
6

Les Écologistes annoncent "10 000 morts de la canicule", colère de Sébastien Lecornu

information fournie par France 24 01 juil.
1
7

Venezuela: des pillages dans les zones touchées par le double séisme (AFP)

information fournie par AFP Video 01 juil.
8

1er-Mai, en 2027: les règles de silence politique "seront les mêmes que d'habitude" (Bregeon)

information fournie par AFP Video 01 juil.
2
1

Ukraine : au moins 23 morts dans une attaque de drones et de missiles russes

information fournie par AFP 02 juin
4
2

Lyhanna: une loi "intégrale" examinée à l'Assemblée en septembre-octobre (Lecornu)

information fournie par AFP Video 23 juin
1
3

Lyhanna: Lecornu donne rendez-vous aux parlementaires à l'automne pour la "loi intégrale"

information fournie par AFP 23 juin
1
4

Les leaders posent lors de la conférence pour la reconstruction de l'Ukraine à Gdansk

information fournie par AFP Video 25 juin
4
5

"Comme un coup de tonnerre": une falaise s'écroule dans la mer à Biarritz, un témoin raconte

information fournie par AFP Video 25 juin
6

Renault: rassemblement contre la fermeture du site de Villiers-Saint-Frédéric

information fournie par AFP Video 25 juin
1
7

Kenya: démonstration de force de policiers au deuxième anniversaire d'une répression sanglante

information fournie par AFP 25 juin
8

Or sous 4.000$ : une opportunité à saisir ?

information fournie par Ecorama 25 juin
1

ETF actifs : mieux ou moins bien que les ETF classiques ?

information fournie par Boursorama 03 juin
2

The Big Long de Jokariz : regardez le 3e épisode en replay

information fournie par Boursorama 03 juin
3

Israël et le Liban conditionnent un cessez-le-feu à l'arrêt des tirs du Hezbollah

information fournie par AFP 04 juin
2
4

Hommage à Edgar Morin : Macron salue "un destin exceptionnel du siècle" qui ne céda jamais à "la vérité d'un seul camp"

information fournie par AFP 03 juin
3
5

Un rallye boursier malgré les troubles géopolitiques

information fournie par Sycomore AM 03 juin
6

Trade ou Pas Trade : l’Eurostoxx 50, le S&P500, Alphabet, OVH, Cap Gemini, Marvell, Téléperformance

information fournie par SG Bourse 03 juin
7

Arnaud Pieton (DG de Technip Energies) : “Beaucoup d’actionnaires nous disent : J’aurais dû investir il y a deux ans.”

information fournie par Ecorama 02 juin
8

Bourse : pendant combien de temps l’Europe va-t-elle être larguée ?

information fournie par Ecorama 02 juin
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank