PERin Matla : le point sur le premier semestre 2025

Dans ce numéro de BoursoFocus, Henri Chabadel, responsable des investissements de BlackRock pour la France, fait le point du premier semestre 2025 pour la gestion pilotée de Matla, le PERin BoursoBank en collaboration avec BlackRock. Il évoque notamment le bilan marqué par la forte volatilité liée à l'arrivée de la nouvelle administration américaine, l'impact de la faiblesse du dollar sur les portefeuilles diversifiés et l'utilisation inédite des tarifs douaniers comme instrument géopolitique.
DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK
Vous souhaitez ouvrir un PER pour bénéficier d'une rente viagère à la retraite ?
Découvrez le PER proposé par BoursoBank et bénéficiez :
- Du PER le moins cher du marché tous frais confondus (Observatoire Quantalys des Plans Epargne Retraite (PER) septembre 2021)
- Du choix entre 3 profils de gestion : prudent, équilibré et dynamique
- D'un contrat géré par des experts BlackRock (R), un des leaders de la gestion d'actifs dans le monde
- D'une gestion optimisée de votre capital pour vous assurer une meilleure retraite.
Ce produit présente un risque en perte de capital.