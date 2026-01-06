"On ne sait pas s'il faut le prendre au sérieux ou non", "Ce n'est pas acceptable dans un monde civilisé": les Groenlandais réagissaient mardi après la réaffirmation par le président américain Donald Trump de son intention de faire passer le Groenland, territoire autonome danois, sous drapeau américain.
"Pas acceptable" : les habitants du Groenland réagissent aux propos de Trump
