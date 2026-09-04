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Ormuz: le passage de pétrole "presque" au niveau d'avant le conflit (Vance)

information fournie par AFP Video 04/09/2026 à 11:55

JD Vance a assuré jeudi que le passage de pétrole et de gaz par le détroit d'Ormuz avait "presque" retrouvé ses niveaux d'avant le début du conflit avec l'Iran.

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