JD Vance a assuré jeudi que le passage de pétrole et de gaz par le détroit d'Ormuz avait "presque" retrouvé ses niveaux d'avant le début du conflit avec l'Iran.
Ormuz: le passage de pétrole "presque" au niveau d'avant le conflit (Vance)
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