Et si l’un des personnages les plus mystérieux de la littérature anglaise racontait enfin sa propre histoire ? Dans "Jane Eyre", Bertha Mason est réduite au silence et enfermée par Edward Rochester, qui la présente comme "la folle". Près de deux siècles après le roman de Charlotte Brontë, Lilia Hassaine imagine le destin de ce personnage secondaire dans "Je" (Éd. Gallimard).
"Je" : Lilia Hassaine redonne une voix à la femme enfermée de "Jane Eyre"
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