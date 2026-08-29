Des images aériennes montrent des bâtiments endommagés et recouverts de boue le long de la rivière Trishuli, dans le district de Nuwakot au Népal, après la crue dévastatrice qui a fait près de 600 morts et un peu moins de 2.500 disparus. IMAGES
Images aériennes de la vallée de la Trishuli dévastée par la crue au Népal
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