Depuis trois ans, actions et obligations évoluent de concert, remettant en question l’un des piliers de la gestion d’actifs : la diversification. Face à cette corrélation inédite, les investisseurs cherchent des alternatives capables de résister aux soubresauts des marchés traditionnels. Métaux précieux, matières premières, cryptoactifs, cash : quels sont les actifs qui offrent une vraie décorrélation ? L'analyse de Wilfrid Galand, directeur général adjoint chez Montpensier Arbevel. Ecorama du 15 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Or, bitcoin, private equity, cash : quels sont les actifs qui diversifient vraiment votre portefeuille ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
