Les Israéliens allument des bougies sur la place Dizengoff de Tel Aviv pour marquer le deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre par le Hamas, alors que le président américain Donald Trump évoque ce mardi une "réelle chance" pour parvenir à un accord destiné à mettre fin à la guerre à Gaza. IMAGES
Tel Aviv: veillée aux bougies pour marquer le deuxième anniversaire du 7-Octobre
