 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tel Aviv: veillée aux bougies pour marquer le deuxième anniversaire du 7-Octobre

information fournie par AFP Video 08/10/2025 à 09:28

Les Israéliens allument des bougies sur la place Dizengoff de Tel Aviv pour marquer le deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre par le Hamas, alors que le président américain Donald Trump évoque ce mardi une "réelle chance" pour parvenir à un accord destiné à mettre fin à la guerre à Gaza. IMAGES

Proche orient
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

"Ultimes négociations" de Lecornu: "C'est triste l'image que ça donne" (Tondelier)

information fournie par AFP Video 06 oct.
2

Macron donne à Lecornu, démissionnaire, 48 heures pour "d'ultimes négociations"

information fournie par AFP 06 oct.
68
3

"La seule décision sage c'est d'en revenir aux urnes", estime Le Pen

information fournie par AFP Video 06 oct.
3
4

Israël commémore les 2 ans de l'attaque du 7-octobre sur le site du festival Nova

information fournie par AFP Video 07 oct.
1
5

Gisèle Pelicot quitte le tribunal à l'issue du 1er jour du procès en appel de Mazan

information fournie par AFP Video 07 oct.
6

Deux ans après le 7-Octobre, la guerre s'enlise dans la bande de Gaza

information fournie par France 24 07 oct.
1
7

Affaires courantes, cabinet, avantages... Trois questions sur le gouvernement démissionnaire

information fournie par France 24 07 oct.
8

Deux ans après le 7-Octobre, les larmes coulent encore sur le site du festival Nova

information fournie par AFP 07 oct.
5
1

La grève, une spécialité française ?

information fournie par France 24 19 sept.
3
2

A l'ouverture de la session, le RN de retour dans les instances de l'Assemblée

information fournie par AFP 01 oct.
2
3

“Just walk out” : plus besoin de scanner ses articles à la caisse

information fournie par BoursoBank Clients 07 oct.
1
4

BoursoFocus Le Mag : le point sur le premier semestre 2025

information fournie par BoursoBank 06 oct.
5

Appel de Mazan: "je n'ai jamais voulu violer cette dame", déclare l'accusé

information fournie par AFP 06 oct.
3
6

Démission de Lecornu : le CAC 40 de nouveau en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama 06 oct.
7

"La seule décision sage c'est d'en revenir aux urnes", estime Le Pen

information fournie par AFP Video 06 oct.
3
8

Madagascar : la police réprime une manifestation étudiante

information fournie par AFP Video 06 oct.
1

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
2

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
3

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
4

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.
5

Des réseaux sociaux néfastes pour la croissance économique ?

information fournie par Ecorama 08 sept.
5
6

Sycomore Sustainable Tech fête ses 5 ans

information fournie par Sycomore AM 11 sept.
7

Prix des médicaments en hausse, monuments plus chers pour certains touristes, arnaques téléphonique

information fournie par BoursoBank Clients 20 sept.
8

Tic Tech / Mistral AI, Owkin, Fruitz, Hexa, Vivatech : les infos Tech de la semaine

information fournie par Ecorama 12 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank