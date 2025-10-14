Ce mardi, Sébastien Lecornu a dévoilé en Conseil des ministres son projet de loi de finances pour 2026, aussitôt déposé au Parlement. Un budget sous haute tension, marqué par des arbitrages fiscaux sensibles et de potentielles économies. Gel des barèmes, fiscalité des retraités, contribution prolongée, nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales : décryptage avec Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 14 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Hausses d'impôts : voici ce qui vous attend avec le budget 2026 de Lecornu
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro