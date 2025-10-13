Aussitôt que les médias israéliens ont annoncé que les otages israéliens avaient été remis à la Croix-Rouge, des milliers de personnes réunies sur la place des Otages à Tel-Aviv applaudissent à tout rompre.
A Tel-Aviv, la place des Otages en liesse après l'annonce par les médias de libérations
