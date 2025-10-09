Le président congolais Felix Tshisekedi déclare "tendre la main" au président rwandais Paul Kagame et lance "un appel à la paix", lors d'un forum à Bruxelles auquel participait également M. Kagame. L'est de la République démocratique du Congo (RDC), région riche en ressources naturelles et frontalière du Rwanda, est en proie à des conflits depuis 30 ans. SONORE
RDC: à Bruxelles, Tshisekedi "tend la main" à Kagame pour faire "la paix"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro