Le déficit public "est réduit à 4,7%" du PIB dans le budget "proposé par le gouvernement" pour 2026 et devra "dans tous les cas de figure être à moins de 5% à la fin de la discussion" au Parlement, réaffirme Sébastien Lecornu devant l'Assemblée nationale.
Le déficit "devra être à moins de 5%" du PIB dans le budget 2026, réaffirme Lecornu
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro