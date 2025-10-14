Monique Barbut, ancienne envoyée spéciale du président pour le climat, prend la tête du ministère de la Transition écologique. Experte des négociations climatiques, elle devra redonner du souffle à un ministère affaibli et représenter la France à la COP30 au Brésil.
Monique Barbut, une diplomate de l'environnement nommée ministre de la Transition écologique
