L'ancien ministre et candidat de l'opposition Issa Tchiroma Bakary revendique la victoire à l'élection présidentielle camerounaise de dimanche, défiant le président sortant Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans, alors que les résultats officiels ne sont attendus que dans deux semaines.
Cameroun: Issa Tchiroma Bakary revendique sa victoire à la présidentielle
