En concédant au Parti socialiste la suspension de la réforme des retraites de 2023, le Premier ministre Sébastien Lecornu a ouvert une nouvelle séquence politique. Une décision qui soulève de nombreuses questions : qui est concerné ? Quel impact sur le financement du système ? Réponse avec Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Ecorama du 15 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Suspension de la réforme des retraites : partirez-vous plus tôt ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
