Des images montrent un dispositif policier dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille, après qu'un homme a été tué par balles en plein jour dans ce quartier populaire du centre de Marseille. Il n'était pas possible dans l'immédiat de déterminer ni le motif ni les circonstances de cet homicide, qui a eu lieu près d'une salle de sport dans la matinée. IMAGES
Marseille: dispositif policier après la mort d'un homme tué par balles en plein jour
