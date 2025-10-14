C'est un jour décisif pour Sébastien Lecornu : le Premier ministre prononce aujourd'hui sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, sous la menace d'une motion de censure. Le Parti socialiste, arbitre de son maintien, exige la suspension immédiate de la réforme des retraites. Un compromis est-il encore possible ? Benjamin Morel, constitutionnaliste et Maître de conférence à Paris Panthéon Assas était l'invité de l'émission Ecorama du 14 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
Benjamin Morel : "On avance comme des zombies vers la dissolution, avec le risque de la rendre inéluctable !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
