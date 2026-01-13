Environ 350 tracteurs entrent dans Paris et stationnent devant l'Assemblée nationale pour une nouvelle journée de mobilisation agricole, cette fois-ci aux couleurs de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs.
"On est prêts à rester plusieurs jours": les tracteurs de retour à Paris
