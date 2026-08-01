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Top 5 IA du 31/07/2026

information fournie par Libertify 01/08/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Crédit Agricole, Engie, Icade, NVIDIA, Sanofi. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
19,275 EUR Euronext Paris +2,61%
ENGIE
27,110 EUR Euronext Paris +3,99%
ICADE
19,3500 EUR Euronext Paris -1,98%
NVIDIA
200,7500 USD NASDAQ +2,93%
SANOFI
74,470 EUR Euronext Paris +2,34%

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