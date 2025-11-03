Donald Trump n'exclut ni intervention terrestre ni frappes aériennes au Nigeria, au lendemain de sa menace d'y mener une action militaire si le pays le plus peuplé d'Afrique n'arrête pas ce que le président américain prétend être une persécution des chrétiens. A la question d'un journaliste de l'AFP de savoir s'il envisage une intervention terrestre ou des frappes aériennes au Nigeria, le président américain répond à bord de l'avion présidentiel Air Force One: "Ca pourrait être beaucoup de choses. J'envisage beaucoup de choses."
Nigeria: Trump n'exclut rien en termes d'intervention militaire
