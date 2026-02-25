Nicolas Baverez : "Trump suit les sondages et les marchés, donc sur l'Iran ce sera la même chose"

Nicolas Baverez, économiste et essayiste, était l'invité de l'émission Ecorama du 25 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'enlisement du conflit en Ukraine, l'impact des sanctions sur la Russie, les blocages diplomatiques persistants, ainsi que le renforcement spectaculaire du dispositif militaire américain autour de l'Iran
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.