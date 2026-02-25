 Aller au contenu principal
Nicolas Baverez : "Trump suit les sondages et les marchés, donc sur l'Iran ce sera la même chose"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 25/02/2026 à 14:05

Nicolas Baverez, économiste et essayiste, était l'invité de l'émission Ecorama du 25 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'enlisement du conflit en Ukraine, l'impact des sanctions sur la Russie, les blocages diplomatiques persistants, ainsi que le renforcement spectaculaire du dispositif militaire américain autour de l'Iran

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Proche orient
Guerre en Ukraine
Donald Trump

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

