Quels défis pour David Amiel, le nouveau ministre des Comptes publics ?

À peine nommé ministre des Comptes publics, David Amiel hérite d'un portefeuille sous tension : exécution budgétaire 2026, économies à trouver, objectif de déficit à 5 % contesté par de nombreux experts. Après la baisse obtenue en 2025 par Amélie de Montchalin, il devra aussi préparer un budget 2027 politiquement sensible, tout en gérant plusieurs dossiers urgents laissés sur son bureau. Les explications de Julie Ruiz Perez, journaliste au Figaro Economie. Ecorama du 25 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
