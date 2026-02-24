Les obsèques du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque, battu à mort par des activistes de l'ultragauche le 12 février, se tiennent à Lyon (Rhône). La cérémonie, organisée dans la plus stricte intimité, a lieu en l'église Saint-Just sur la colline de Fourvière.
Les obsèques de Quentin Deranque se tiennent à Lyon
