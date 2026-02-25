Au programme ce matin : AMD, Edenred , Forvia , Renault , Solvay . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 24/02/2026
Valeurs associées
|213,8400 USD
|NASDAQ
|+8,77%
|18,920 EUR
|Euronext Paris
|+3,93%
|13,210 EUR
|Euronext Paris
|+3,77%
|32,590 EUR
|Euronext Paris
|+1,81%
|27,880 EUR
|Euronext Bruxelles
|0,00%
