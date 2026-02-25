Un krach boursier en 2028 à cause de l’IA ?

information fournie par Ecorama • 25/02/2026 à 14:10

Un cabinet de recherche, Citrini Research, imagine un scénario noir pour 2028 : une chute de près de 40 % du S&P 500 provoquée par l'IA, avec un chômage américain qui grimperait à 10 %. Un exercice prospectif qui interroge sur les risques d'une économie dopée à la productivité mais fragilisée par la destruction d'emplois qualifiés, et sur la possibilité d'une crise systémique née de l'euphorie autour de l'intelligence artificielle. L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 25 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com