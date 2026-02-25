 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un krach boursier en 2028 à cause de l’IA ?

information fournie par Ecorama 25/02/2026 à 14:10

Un cabinet de recherche, Citrini Research, imagine un scénario noir pour 2028 : une chute de près de 40 % du S&P 500 provoquée par l'IA, avec un chômage américain qui grimperait à 10 %. Un exercice prospectif qui interroge sur les risques d'une économie dopée à la productivité mais fragilisée par la destruction d'emplois qualifiés, et sur la possibilité d'une crise systémique née de l'euphorie autour de l'intelligence artificielle. L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 25 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

IA: Intelligence artificielle

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Au Mexique, l'Etat de Jalisco sonné par la furia vengeresse des narcos

information fournie par AFP 24 févr.
2

Les obsèques de Quentin Deranque se tiennent à Lyon

information fournie par AFP Video 24 févr.
3

Au Mexique, l'État de Jalisco sonné par la furia vengeresse des narcos

information fournie par AFP Video 24 févr.
4

Fabienne Keller (Renew) : "Côté ukrainien, ce sont des lions, ils se battent pour l'Europe aussi"

information fournie par France 24 24 févr.
1
5

4 ans de guerre en Ukraine : la désinformation russe se renouvelle, et s'intensifie

information fournie par France 24 24 févr.
2
6

Top 5 IA du 24/02/2026

information fournie par Libertify 05:00
7

A Berlin, une expo dans un bunker nazi pour encourager le soutien à l'Ukraine

information fournie par AFP 24 févr.
8

"Nous avons préservé l'Ukraine": Zelensky assure que Poutine "n'a pas atteint ses objectifs"

information fournie par AFP 24 févr.
6
1

Crues: la Garonne et la Dordogne débordent à Bordeaux et Libourne

information fournie par AFP Video 19 févr.
2

Le monde a besoin "d'urgence" de régulation en matière d'IA, estime le patron d'OpenAI

information fournie par AFP Video 19 févr.
3

Lille: rassemblement en hommage à Quentin Deranque à l'appel de l'extrême-droite

information fournie par AFP Video 19 févr.
4

Le Louvre est devenu un "Etat dans l'Etat" (commission d'enquête)

information fournie par AFP Video 19 févr.
5

Siège de LFI évacué: "levée de doute" de la police après une menace de bombe (Bompard)

information fournie par AFP Video 18 févr.
6

New Delhi: Macron salue la foule et inaugure un centre franco-indien d'IA

information fournie par AFP Video 18 févr.
7

Ukraine: les positions "diffèrent" toujours après les pourparlers à Genève, selon Zelensky

information fournie par AFP 18 févr.
16
8

Le négociateur ukrainien salue des "progrès" réalisés au cours des pourparlers à Genève

information fournie par AFP Video 18 févr.
1
1

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
2

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.
3

Florence Pisani : "Donald Trump est en train de perdre le soutien de la classe populaire qui avait voté pour lui !"

information fournie par Ecorama 28 janv.
3
4

Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?

information fournie par Ecorama 28 janv.
5

Biodiversité en péril : entreprises et finance peuvent-elles inverser la tendance ?

information fournie par Boursorama 29 janv.
1
6

La Fed va encore énerver Trump en 2026 !

information fournie par Ecorama 29 janv.
7

Jean-Marc Chéry (STMicroelectronics) : "Nous sommes repartis dans une phase de croissance !"

information fournie par Ecorama 30 janv.
8

Arnaques dopées à l’IA, pièges sur la seconde main et voyages 2026 : ce qu’il faut retenir

information fournie par BoursoBank Clients 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank