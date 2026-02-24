 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fabienne Keller (Renew) : "Côté ukrainien, ce sont des lions, ils se battent pour l'Europe aussi"

information fournie par France 24 24/02/2026 à 21:43

Quatre ans après l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, l'eurodéputée Renew Europe Fabienne Keller estime que "le Rassemblement national soutient la Russie car il est dans un groupe avec les élus du Fidesz de Viktor Orban". L'ancienne maire de Strasbourg espère toutefois rapidement "une paix durable avec la Russie".

Guerre en Ukraine

Vidéos les + vues

1

Troubles au Mexique: la Garde nationale arrive au bureau du procureur général

information fournie par AFP Video 23 févr.
2

La frontière entre la RD Congo et le Burundi rouvre, les habitants soulagés

information fournie par France 24 23 févr.
3

New York paralysée par une tempête de neige

information fournie par AFP Video 23 févr.
4

New York de nouveau frappée par une tempête de neige

information fournie par AFP Video 23 févr.
5

"Justice ! Liberté!" crient des détenus libérés au Venezuela où la présidente appelle au retour de la diaspora

information fournie par AFP 07:39
1
6

Le Mexique déploie 10.000 soldats pour mettre fin aux violences après l'élimination d'un chef de cartel

information fournie par AFP 07:43
3
7

Premier League : 10 matches sans défaite pour Manchester United, vainqueur à Everton

information fournie par France 24 07:20
8

"Le torchon brûle entre le Quai d'Orsay et l'ambassadeur américain"

information fournie par France 24 06:16
1

Le monde a besoin "d'urgence" de régulation en matière d'IA, estime le patron d'OpenAI

information fournie par AFP Video 19 févr.
2

Le Louvre est devenu un "Etat dans l'Etat" (commission d'enquête)

information fournie par AFP Video 19 févr.
3

Siège de LFI évacué: "levée de doute" de la police après une menace de bombe (Bompard)

information fournie par AFP Video 18 févr.
4

New Delhi: Macron salue la foule et inaugure un centre franco-indien d'IA

information fournie par AFP Video 18 févr.
5

Ukraine: les positions "diffèrent" toujours après les pourparlers à Genève, selon Zelensky

information fournie par AFP 18 févr.
16
6

Le négociateur ukrainien salue des "progrès" réalisés au cours des pourparlers à Genève

information fournie par AFP Video 18 févr.
1
7

Martial You : "Les classes moyennes ont le sentiment de se faire voler !"

information fournie par Ecorama 19 févr.
2
8

Le Louvre accusé d'être un "État dans l'État", Dati bientôt entendue à l'Assemblée

information fournie par AFP 19 févr.
1

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
2

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.
3

Florence Pisani : "Donald Trump est en train de perdre le soutien de la classe populaire qui avait voté pour lui !"

information fournie par Ecorama 28 janv.
3
4

Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?

information fournie par Ecorama 28 janv.
5

Biodiversité en péril : entreprises et finance peuvent-elles inverser la tendance ?

information fournie par Boursorama 29 janv.
1
6

La Fed va encore énerver Trump en 2026 !

information fournie par Ecorama 29 janv.
7

Jean-Marc Chéry (STMicroelectronics) : "Nous sommes repartis dans une phase de croissance !"

information fournie par Ecorama 30 janv.
8

Arnaques dopées à l’IA, pièges sur la seconde main et voyages 2026 : ce qu’il faut retenir

information fournie par BoursoBank Clients 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank