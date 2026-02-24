Quatre ans après l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, l'eurodéputée Renew Europe Fabienne Keller estime que "le Rassemblement national soutient la Russie car il est dans un groupe avec les élus du Fidesz de Viktor Orban". L'ancienne maire de Strasbourg espère toutefois rapidement "une paix durable avec la Russie".
Fabienne Keller (Renew) : "Côté ukrainien, ce sont des lions, ils se battent pour l'Europe aussi"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro