Depuis quatre ans, une partie des combats entre la Russie et l'Ukraine se passe sur Internet. Et cette année, la guerre informationnelle s'est encore intensifiée. Au point que nos confrères de NewsGuard viennent d’attribuer une sorte de « prix du désinformateur de l’année 2025 » à un russe : Yevgeny Shevchenko. Automatisation de faux sites, amélioration des deepfakes, diffusion sur les chatbots d'IA conversationnelles ... Info/Intox revient sur les nouvelles stratégies de désinformation utilisées par les réseaux liés au Kremlin.
4 ans de guerre en Ukraine : la désinformation russe se renouvelle, et s'intensifie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro