Le président français Emmanuel Macron marche dans les rues de New York avec sa délégation pour se rendre à la Trump Tower, où il doit rencontrer le président américain Donald Trump, à la veille du début de l'Assemblée générale des Nations unies.
New York: Macron se rend à pied à la Trump Tower pour rencontrer Trump
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