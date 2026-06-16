Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé lundi que la guerre contre l'Iran avait sauvé son pays de la menace d'une "destruction nucléaire", après l'annonce d'un accord entre Washington et Téheran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
Netanyahu dit que la guerre contre l'Iran a sauvé Israël d'une "destruction nucléaire"
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