L'épidémie d'Ebola en RDC : MSF tire la sonnette d'alarme. L'ONG s'inquiète des « dangereuses lacunes » dans la réponse sanitaire alors que l'épidémie se diffuse plus rapidement que les capacités de réponse mises en œuvre sur le terrain. Notre envoyée spéciale à Bunia a pu se rendre dans un hôpital.
RD Congo : 782 cas confirmés d'Ebola et deux nouvelles zones affectées, MSF s'inquiète
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